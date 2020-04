De chez nous à chez vous

En cette période exceptionnelle, les familles ont besoin plus que jamais de se rassembler autour d’un jeu afin de partager des moments fun et récréatifs. Chez Asmodee, nous avons alors créé des versions gratuites et à imprimer de nos jeux les plus populaires que nous vous proposons en téléchargement. Des jeux à découvrir ou à redécouvrir sans sortir de chez soi.